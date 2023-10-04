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الرئيس السيسى يكرم أبطال حرب أكتوبر بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 08:50 م
الرئيس السيسى يكرم أبطال حرب أكتوبر بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة تكريم الرئيس لأبطال حرب أكتوبر
كتب سمير حسنى

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كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من الأسماء التى شاركت فى حرب أكتوبر المجيدة، وعلى رأسهم اسم المشير أحمد إسماعيل وزير الحربية خلال حرب أكتوبر، وتسلم درع التكريم نجله، والمشير محمد عبد الغني الجمسي وتسلم الدرع نجله، والفريق سعد الدين الشاذلي رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة أثناء حرب أكتوبر، وتسلم درع التكريم حفيده، واللواء أركان حرب عاطف عبد الغفار محمد

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