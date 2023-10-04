اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 08:25 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

الدفاع السورية تنشر مقطع فيديو حول استهداف مقرات للإرهابيين فى ريف إدلب

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 08:00 ص
الدفاع السورية تنشر مقطع فيديو حول استهداف مقرات للإرهابيين فى ريف إدلب الجيش السورى - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت وزارة الدفاع السورية، الأربعاء، مقطع فيديو لعملية استهداف لمقرات الإرهابيين في ريف إدلب.

وقالت وزارة الدفاع السورية في بيان: "في إطار عمليات صد ومتابعة تحركات المجموعات الإرهابية المسلحة والرد على اعتداءاتها المتكررة على القرى والبلدات الآمنة ونقاط الجيش العربي السوري في ريفي حماة وإدلب نفذت وحدات من قواتنا المسلحة العاملة على هذا الاتجاه استهدافات مركزة لمقرات الإرهابيين وتحصيناتهم ومرابض مدفعيتهم".

وتابع البيان "تم تدمير تلك المقرات والتحصينات إضافة إلى تدمير عدد من مدافع الهاون ومقتل وجرح عدد من الإرهابيين، وعرف من الإرهابيين القتلى: الإرهابي مصباح عثمان والإرهابي مفيد بيوش".

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تدمير وإسقاط مسيّرتين للتنظيمات الإرهابية في ريف حلب الشمالي كانتا تحاولان استهداف مواقع قواتنا في المنطقة المذكورة.


الجيش السورى

سوريا

اخبار سوريا

داعش

ادلب

الدفاع السوريه



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة