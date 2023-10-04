الدفاع السورية تنشر مقطع فيديو حول استهداف مقرات للإرهابيين فى ريف إدلب

وكالات

نشرت وزارة الدفاع السورية، الأربعاء، مقطع فيديو لعملية استهداف لمقرات الإرهابيين في ريف إدلب.

وقالت وزارة الدفاع السورية في بيان: "في إطار عمليات صد ومتابعة تحركات المجموعات الإرهابية المسلحة والرد على اعتداءاتها المتكررة على القرى والبلدات الآمنة ونقاط الجيش العربي السوري في ريفي حماة وإدلب نفذت وحدات من قواتنا المسلحة العاملة على هذا الاتجاه استهدافات مركزة لمقرات الإرهابيين وتحصيناتهم ومرابض مدفعيتهم".

وتابع البيان "تم تدمير تلك المقرات والتحصينات إضافة إلى تدمير عدد من مدافع الهاون ومقتل وجرح عدد من الإرهابيين، وعرف من الإرهابيين القتلى: الإرهابي مصباح عثمان والإرهابي مفيد بيوش".

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تدمير وإسقاط مسيّرتين للتنظيمات الإرهابية في ريف حلب الشمالي كانتا تحاولان استهداف مواقع قواتنا في المنطقة المذكورة.