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الداخلية تضبط "هيروين وحشيش وسلاح" بأسوان ودمياط

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 12:14 م
الداخلية تضبط "هيروين وحشيش وسلاح" بأسوان ودمياط مخدرات - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد 5 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 8,600 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 6 كيلو جرام – كمية من مخدرى "الهيروين ، الشابو" بحوزة 5 متهمين لعدد 3 منهم معلومات جنائية، وضبط عدد 5 قضايا سلاح نارى، ضُبط خلالهم بندقية خرطوش –       4 فرد محلى وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة بحوزة 5 متهمين، وتنفيذ عدد 822 حكما قضائيا متنوعا.
 
ونجحت الجهود فى ضبط عدد 6 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 8,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 16 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 4 كيلو جرام – كمية من مخدرى "الهيروين ، الشابو" – بندقية خرطوش –طبنجة – 2 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 7 متهمين لهم معلومات جنائية.

وزارة الداخلية

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أسوان

دمياط



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