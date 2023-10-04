اليوم السابع
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الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 08:13 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الجيش الهندى: فقدان 23 جنديا على الأقل فى فيضان مفاجئ

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 08:03 ص
الجيش الهندى: فقدان 23 جنديا على الأقل فى فيضان مفاجئ الجيش الهندى - أرشيفية
وكالات

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أعلن الجيش الهندي، الأربعاء عن فقدان 23 جنديا على الأقل في فيضان مفاجئ، وذلك حسبما أفاد موقع العربية .

وقال الجيش في بيان "بسبب انفجار سحابة مفاجئة فوق بحيرة لوناك في شمال سيكيم، حدث فيضان مفاجئ في نهر تيستا، وتم الإبلاغ عن فقدان 23 فردًا وغرق بعض المركبات تحت الطين"، مؤكدًا أن "عمليات البحث جارية".

وتقع المنطقة النائية بالقرب من حدود الهند مع نيبال، وتقع بحيرة لوناك عند قاعدة نهر جليدي في القمم الثلجية التي تحيط بكانجشينجونجا، ثالث أعلى جبل في العالم.

وقال الجيش إن المياه المتدفقة من سد تشونجثانج عند المنبع تعني أن النهر ارتفع بالفعل بأكثر من 4.5 متر (15 قدمًا) عن المعتاد.

وتشيع الفيضانات المفاجئة خلال موسم الرياح الموسمية الذي يبدأ في يونيو وينسحب عادة من شبه القارة الهندية بحلول نهاية سبتمبر.

 


الجيش الهندى

نهر تيستا

فيضانات

بحيرة لوناك



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