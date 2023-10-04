"التعليم" توجه بتفعيل الغياب الإلكترونى لتحقيق الانضباط مع بدء العام الدراسى

كتب محمود طه حسين

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بتفعيل الغياب الإلكترونى لتحقيق الانضباط مع بدء العام الدراسي الجديد، حيث أكدت الوزارة ضرورة إخطار الوزارة بنسب الحضور اليومى للطلاب، خاصة فى المرحلة الثانوية، وإخطار ولى الأمر الذى يتخطى ابنه نسبة الغياب المقررة قانوناً بدون عذر قانونى، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أى طالب يتخطى نسب الغياب ولا يحقق نسبة الحضور المطلوبة وهى 85% من عدد أيام الدراسة الفعلية.

ووجه الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة للطلاب مع انطلاق العام الدراسى الجديد قائلا: "زملائي وأبنائي المعلمين والمعلمات، أتوجه لكم مع بداية العام الدراسي بخالص التحية والتقدير، فأنتم أصحاب رسالة مقدسة تصنع جيلا منتجا مبدعا، وبكم نقدم لوطننا الغالي غدا أفضل ومستقبلا مزدهرا بعقول واعية في ظل جهود متكاملة لتطوير المنظومة التعليمية بكافة جوانبها علما ومعلما، وأدعو الله عز وجل أن يوفقكم في أداء الأمانة وتحقيق الرسالة".

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: "أبنائي الطلاب وبناتي الطالبات، بمناسبة بدء العام الدراسي أتوجه لكم بخالص الأمنيات بالتفوق والنجاح، فأنتم حاضر الوطن ومستقبله، ثقوا بأننا نحرص على بذل كل ما لدينا من جهود لتحقيق التطوير المنشود الذي يحقق لكم مستقبلا أفضل".

وانطلق السبت 30 سبتمبر 2023 العام الدراسى الجديد فى عدة محافظات، حيث تشهد قرابة 12 محافظة انطلاق الدراسة بها منها سوهاج والبحيرة والمدارس التابعة للكنيسة بالقاهرة والجيزة، كما انتظم فى جميع المحافظات الأحد 1 أكتوبر، وأكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم على حسن استقبال الطلاب بالترحاب وحسن المعاملة، وتنظيم دخول وخروج الطلاب مع المتابعة والإشراف من قبل المعلمين.