البورصة توافق على الشطب النهائى لأسهم شركة العز الدخيلة للصلب

كتب هانى الحوتى

قررت لجنة قيد الأوراق المالية با لبورصة المصرية ، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء الموافقة على الشطب النهائي لقيد أسهم شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية البالغ رأس مالها المصدر والمقيد 1.951 مليار جنيه موزعًا على 19.5 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 100 جنيه للسهم الواحد، شطبًا اختياريًا من جدول قيد الأوراق المالية المصرية "أسهم".

يأتي ذلك بعد شراء الشركة عدد 6.95 مليون سهم من أسهم المساهمين المتضررين والمعترضين على الشطب الاختياري والراغبين في بيع اسهمهم تمثل نسبة 35,626% تقريبا من إجمالي أسهم الشركة المصدرة بسعر 1250 جنيه تنفيذا للفقرة (2) من المادة (55) من قواعد القيد والشطب.

وحددت اللجنة، حذف بيانات شركة العز الدخيلة للصلب، من قاعدة بيانات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وذلك اعتبارًا من نهاية جلسة تداول يوم الأحد الموافق 8 أكتوبر الجاري، وإدراج أسهم الشركة بنظام القبول الآلي للأوامر – أوراق مالية غير المقيدة (خارج المقصورة) اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل.

كما قررت اللجنة، الموافقة على نقل تداول أسهم شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين)، للقائمة (د) وذلك اعتبارًا من بداية جلسة تداول الأحد المقبل، وحتى الانتهاء من إجراءات الشطب الاختياري، وذلك في ضوء الفقرة الثانية من المادة رقم (74) من الإجراءات التنفيذية، والبند رقم (2) من المادة قرار مجلس إدارة البورصة رقم (92) لسنة 2021 بشأن محددات إدراج الأوراق المالية بالقائمة (د)، مع ضرورة مراعاة الالتزام بتطبيق الضوابط الواردة بقرار مجلس إدارة البورصة رقم (92) لسنة 2021 ، وذلك دون الإخلال بالأحكام والضوابط الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (67) لسنة 2014 بشأن تنظيم مزاولة شركات السمسرة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش.