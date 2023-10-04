البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وأجنبية

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 500 مليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 19712 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 23569 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 8248 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 3717 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.18% ليصل

إلى مستوى 5511 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 1.84% ليصل إلى مستوى 5376 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: الدولية للأسمدة والكيماويات، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي العربية لإدارة وتطوير الأصول، وأم أم جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 580 ألف سهم، 58.3 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركتي البنك المصري الخليجي، ومجموعة أي أف جي القابضة عدد 30091 سهم، 85 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية 16.4 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بالشركة المصرية للمنتجعات السياحية 253 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، والمتحدة للإسكان والتعمير، والقاهرة للإسكان والتعمير، والمطورون العرب القابضة، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 1.1 مليون سهم، 140 ألف سهم، 500 ألف سهم، 706 آلاف سهم، 532 سهم، 650 ألف سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات جي بي كوربوريشن، وأيه كابيتال القابضة، ورواد السياحة-رواد، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 70 ألف سهم، 13.2 مليون سهم، 30 ألف سهم، 70 سهم، 2.2 مليون سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية عدد 254.8 ألف سهم.

في سياق منفصل أعلنت شركة شركة بلتون المالية القابضة، عن الخطط التوسعية والأهداف الاستراتيجية لشركة كاش للتمويل متناهي الصغر، وتعتزم "كاش" تقديم حلول مبتكرة تلبى متطلبات جميع العملاء في المناطق الأكثر احتياجًا، لخلق تأثير اجتماعي واقتصادي عن طريق توفير فرص عمل للشباب تزيد عن 3 آلاف فرصة عمل بطرق مباشرة و60 ألف فرصة عمل بطرق غير مباشرة من خلال الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا والناشطة اقتصاديًا وذلك خلال العام الأول من تفعيل خططها التوسعية، مع التركيز على الحلول التكنولوجية والرقمية لتقديم خدمات مميزة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، بالإضافة لتنمية ورفع كفاءة فريق العمل بالشركة.

في السياق نفسه أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير، تحقيق مبيعات جديدة بقيمة 35 مليار جنيه خلال التسعة أشهر من عام 2023 مقابل 17.5 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022 بنسبة نمو 100%، متجاوزة مستهدف الشركة من المبيعات الجديدة خلال العام.