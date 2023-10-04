تراجع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 19691 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 23548 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 8242 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 3710 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 5500 نقطة.