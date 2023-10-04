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تراجع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 10:15 ص
تراجع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء البورصة المصرية - أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.
 
تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 19691 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 23548 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 8242 نقطة.
 
فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 3710 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 5500 نقطة.

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