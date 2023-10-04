البريد إجازة رسمية غدا بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

كتبت هبة السيد

أعلنت الهيئة القومية للبريد، غدا الخميس إجازة رسمية بجميع مكاتبها على مستوى الجمهورية، بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر، على أن تعود المكاتب الرئيسية للعمل، يومي الجمعة والسبت القادمين.

وتستأنف جميع مراكز الخدمات البريدية في جميع المحافظات عملها بداية من يوم، الأحد، الموافق 8 أكتوبر 2023.

كانت الهيئة القومية للبريد، قد نفذت الخطة الشاملة لتطوير البريد المصري، وبلغ إجمالي عدد المكاتب المطورة إلى 3900 مكتب من إجمالي 4385 مكتب من جميع أنحاء الجمهورية، كما حققت فائض مالي خلال عام 2022 يقارب 4 مليارات جنيه.

كذلك التوسع في فروع البريد واستحداث مكاتب البريد المتنقلة لاستخدامها في أوقات الذروة لا سيما أوقات صرف المعاشات فضلًا عن نشر الأكشاك البريدية حيث تم إنشاء 300 مكتب بريد و100 مكتب متحرك.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل الهيئة على تطوير وتوسيع محفظة الخدمات التي يقدمها البريد المصري ومنها خدمات منصة مصر الرقمية وخدمات التوثيق بوزارة العدل في أكثر من 119 مكتب بريد، وخدمات الشمول المالي والقروض الاستهلاكية متناهية الصغر.