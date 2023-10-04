الاحتلال الإسرائيلى يحتجز مديرا ومعلمى مدرسة جنوبى الضفة الغربية

وذكرت مصادر فى وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال احتجزت لمدة ساعة ونصف الساعة مدير مدرسة "شعب البطم" وعددًا من معلمى المدرسة على حاجز عسكري نصبته عند مدخل قرية "التوانة" شرق يطا، وفتشت سياراتهم ودققت في بطاقاتهم الشخصية .

وكانت قوات الاحتلال قد أعاقت - أمس الأول - وصول المُعلمين والطلبة إلى 27 مدرسة فى المحافظة المذكورة.

وأشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "اوتشا"، في هذا السياق، إلى أن إسرائيل تسببت في تهجير 13 أسرة فلسطينية، تضم 84 فردًا بينهم 44 طفلا، من مسافر يطا، جنوب الخليل، منذ مطلع يوليو 2023، لافتا أن القيود المتزايدة التي تفرضها قوات الاحتلال على تنقل الأسر في مسافر يطا، هي السبب الرئيسي وراء تهجيرها .