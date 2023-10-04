اعترافات المتهمين بقتل سائق بسوهاج: "استدرجناه لسرقة التوك توك"

كتب محمود عبد الراضى

أدلى المتهمان بقتل سائق في سوهاج باعترافات تفصيلية مؤكدان أنهما طلبا من المجني عليه توصيلهما لمكان نائي، وما أن توارى بعيدا عن أعين الناس تخلصا منه.

وأضاف المتهمان أنهما وضعا خطة للاستيلاء على التوك توك إلا أن صاحبه تمسك به فقررا التخلص منه بقتله للاستيلاء على التوك توك ، لكن الشرطة ضبطتهما.

و كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أخميم بمديرية أمن سوهاج من إحدى المستشفيات بإستقبالها (سائق مركبة "توك توك " ، مقيم بدائرة المركز) مُصاب بجرح طعنى بالجسم.

بالإنتقال وسؤال (والد المجنى عليه – مقيم بدائرة المركز ) قرر بقيام شخصين بإستقلال مركبة "التوك توك" مع نجله بزعم توصيلهما ، وأثناء سيرهما قاما بتهديده بسلاح أبيض للإستيلاء على المركبة ولدى رفضه النزول قاما بالتعدى عليه وإصابته ولاذا بالفرار.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (سائقين – مقيمان بدائرة المركز) وبحوزتهما الأداة المستخدمة (سكين) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بقصد السرقة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.