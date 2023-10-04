استكمال محاكمة 8 متهمين بالشروع فى قتل 3 أشخاص بالعياط بعد قليل

كتب أحمد إسماعيل - أسماء شلبى

تستكمل محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء محاكمة 8 متهمين بالشروع في قتل 3 أشخاص بسبب خلافات بينهم، بمنطقة العياط.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 5659 لسنة 2023 جنايات العياط، لـ 8 متهمين، تتراوح أعمارهم ما بين 17 حتى 50 عاما، في يوم 4 أبريل الماضي استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليهم "م .ع"، و"إ .م"، و"ر .م"، قاصدين ترويعهم وغيرهم لفرض سطوتهم عليهم وتخويفهم بإلحاق الأذى البدني حاملين أسلحة نارية وذخائر، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسهم وتعريض حياتهم للخطر.

وتابعت التحقيقات أن تلك الجريمة اقترنت بجناية أخرى، وهو في ذات الزمان والمكان شرعوا في قتل المجني عليهم مع سبق الإصرار على إثر خلاف بينهم، فبيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحهم، وما أن ظفروا بهم، انهالوا عليهم بالأسلحة النارية، محدثين إصاباتهم، إلا أنهم قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو تدارك المجني عليهم بالعلاج.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة وبدون ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة "فرد خرطوش"، وذخائر "طلقتان خرطوش".