اليوم السابع
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اتق شر من أحسنت إليه.. موظف يحاول يقتل صاحب شركة بالقاهرة لسرقته

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 11:00 م
اتق شر من أحسنت إليه.. موظف يحاول يقتل صاحب شركة بالقاهرة لسرقته حبس ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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"اتق شر من أحسنت اليه"، جملة كتبها سائق على خلفية توك توك، لخصت ما دار في منطقة عابدين بالقاهرة، عندما أحسن صاحب شركة لشخص وجعله موظفا بها وشريكا معه، لكن الأخير طمع وقرر قتل صاحب الشركة وسرقته، حتى تم ضبطه.

وقال المتهم في اعترافاته: "كنت في حاجة للمال، فاستدرجت الضحية لمخزن الشركة وحاولت قتله لسرقته، لكنه صرخ واستغاث بالأهالي فنجح ابنه وآخرين في انقاذه ولاحقتني الشرطة وضبطتني".

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من (مدير وشريك بشركة للملابس - كائنة بدائرة القسم) بأنه حال تواجده بالشركة محل عمله، تنامى لسمعه أصوات استغاثة من داخل المخزن، وباستبيانه الأمر تبين تواجد (والده "مدير وشريك بذات الشركة") مغشياً عليه ومصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقله للمستشفى لإسعافه.

بالانتقال وبسؤال والده قرر بأنه حال تواجده بمخزن الشركة وبرفقته (موظف بذات الشركة) قام الأخير بالتعدى عليه بالخنق محاولاً قتله وسرقة المفاتيح الخاصة بخزينة الشركة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور وبحوزته المفاتيح المستولى عليها.. وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.


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