إصابة عامل بطلق نارى فى البلينا جنوب سوهاج

استقبل مستشفى البلينا المركزى جنوب محافظة سوهاج عامل زراعى يبلغ من العمر 18 سنة مصابا برش خرطوش بالزراع الأيمن وتم إحالته لمستشفى سوهاج الجامعى لاستكمال العلاج اللازم بالمستشفى.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بإصابة عامل بطلق نارى خرطوش بدائرة مركز شرطة البلينا جنوب سوهاج، وذلك بسبب خلافات مع عمه وتم نقله للمستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا بورود إشارة من مستشفي البلينا المركزي لمركز البلينا بوصول المدعو سالم ح ن س سن 18 عامل زراعي – ومقيم دائرة المركز مصاباً " رش خرطوش بالذراع الأيمن " وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي.

وبسؤال المصاب إتهم عمه المدعو أحمد ن س ا 60 سنة مزارع ومقيم بذات الناحية بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزته نجم عنه إصابته بسبب خلافات الميراث.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعة لذات السبب تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.