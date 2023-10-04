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أجواء خريفية.. درجات الحرارة المتوقعة حتى الإثنين المقبل

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 11:26 ص
أجواء خريفية.. درجات الحرارة المتوقعة حتى الإثنين المقبل حالة الطقس -ارشيفية
كتبت – مرام محمد

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كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 إلى الإثنين 9 أكتوبر 2023، حيث توقعت أن يشهد اليوم طقساً مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة حتى يوم الإثنين المقبل.
 

الأربعاء 4 أكتوبر 2023

بالنسبة لدرجات الحرارة يوم الأربعاء 4 أكتوبر: القاهرة والوجه البحري العظمى 30 والصغرى 23، السواحل الشمالية العظمى 28 والصغرى 22، وجنوب سيناء العظمى 35 والصغرى 26، وشمال الصعيد العظمى 32 والصغرى 22، وجنوب الصعيد العظمى 40 والصغرى 26.
 

الخميس 5 أكتوبر 2023

القاهرة والوجه البحري العظمى 31 والصغرى 23، السواحل الشمالية العظمى 28 والصغرى 22، وجنوب سيناء العظمى 36 والصغرى 26، وشمال الصعيد العظمى 33 والصغرى 22، وجنوب الصعيد العظمى 41 والصغرى 26.
 

الجمعة 6 أكتوبر 2023

القاهرة والوجه البحري العظمى 31 والصغرى 23، السواحل الشمالية العظمى 28 والصغرى 22، وجنوب سيناء العظمى 35 والصغرى 26، وشمال الصعيد العظمى 33 والصغرى 21، وجنوب الصعيد العظمى 41 والصغرى 26.
 

السبت 7 أكتوبر 2023

القاهرة والوجه البحري العظمى 30 والصغرى 24، السواحل الشمالية العظمى 27 والصغرى 22، وجنوب سيناء العظمى 35 والصغرى 26، وشمال الصعيد العظمى 32 والصغرى 22، وجنوب الصعيد العظمى 41 والصغرى 26.
 

الأحد 8 أكتوبر 2023

القاهرة والوجه البحري العظمى 30 والصغرى 24، السواحل الشمالية العظمى 28 والصغرى 21، وجنوب سيناء العظمى 35 والصغرى 26، وشمال الصعيد العظمى 33 والصغرى 22، وجنوب الصعيد العظمى 41 والصغرى 26.
 

الإثنين 9 أكتوبر 2023

القاهرة والوجه البحري العظمى 31 والصغرى 24، السواحل الشمالية العظمى 28 والصغرى 21، وجنوب سيناء العظمى 37 والصغرى 26، وشمال الصعيد العظمى 34 والصغرى 23، وجنوب الصعيد العظمى 42 والصغرى 26.
 

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