94 منفذا ثابتا ومتحركا لبيع السلع الغذائية ضمن مبادرة "خفض الأسعار" بالمنيا

ناقش اجتماع المجلس التنفيذى في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، عددًا من الملفات الهامة بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، واللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء المراكز، ومديري المديريات الخدمية، وعدد من الجهات المعنية.
واستهل المجلس أولى نقاشاته بملف التصدي للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة باعتباره أمن قومى وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بوقف مخالفات البناء والحفاظ على الأراضي الزراعية المصدر الأساسي لإنتاج الغذاء، والتشديد على الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية وكافة الجهات المعنية بالمتابعة اليومية وتكثيف الحملات لرصد كافة حالات البناء المخالف والعشوائي وتنفيذ قرارات الإزالة الفورية، ومحاسبة كل من يتقاعس عن أداء واجبه الوظيفي وذلك بمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، مع التأكيد على رفع التقارير الفورية للواء أسامة القاضي محافظ المنيا لاتخاذ كافة الإجراءات الرادعة في حينها.
كما تناول المجلس الجهود التي تقوم بها المحافظة في تطبيق مبادرة "خفض الأسعار" و الإجراءات التي من شأنها أن يشعر بها المواطن حيث استعرض المجلس خطة التوسع في عدد المنافذ الثابتة والمتحركة بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية المصرية والشركة المصرية لتجارة الجملة، حيث بلغ إجمالى المنافذ على مستوى مراكز المحافظة حتى الآن 94 منفذاً، فضلاً عن التفتيش المستمر على كافة الأسواق والمحال التجارية للتصدي لأى محاولات احتكارية للسلع أو التلاعب بالأسعار، مع التأكيد على تكليفات المحافظ بزيادة عدد المنافذ سواء الثابتة أو المتحركة لتصل إلى كل القرى على مستوى المحافظة مع طرح كميات إضافية من السلع الأساسية بأسعار مناسبة دون مغالاة وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.
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