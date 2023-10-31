تحرير 38 محضرا تموينيا بكفر الشيخ والمحافظ يتابع تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع

كفر الشيخ – محمد سليمان

تشهد مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ ، جهود كبيرة للرقابة المختلفة بالتعاون مع التموين وحماية المستهلك، ومديريات الخدمات، جهودا كبيرة لمراقبة الأسواق والمحلات التجارية، لتطبيق مبادرة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بخفض أسعار السلع الأساسية للمواطنين بنسبة تتراوح من 15 إلى 25%.

وتمكنت الحملات المتعددة على الأسواق والمحال التجارية،والمخابز، من تحرير 38 محضراً متنوعاً، منهم عدم الإعلان عن الأسعار، وضبط مواد منتهية الصلاحية، وعدم حمل شهادات ضحية، ومحاضر نظافة، ومازالت الحملات مستمرة على الأسواق.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، على جميع أجهزة المحافظة بتكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت التجارية على مستوى مدن المحافظة، للالتزام بتطبيق مبادرة رئيس مجلس الوزراء في خفض أسعار السلع الأساسية بأسواق المحافظة، حيث تهدف المبادرة إلى تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب من 15 إلى 25% وهي سلع " السكر والزيت والعدس والفول والألبان والجبن والمكرونة والأرز، وغيرها من السلع.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أنه كلف مسئولى مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك والصحة، والطب البيطرى، والوحدات المحلية، بتشديد الرقابة والمرور الميدانى على المحال التجارية والمنافذ والمعارض والمنافذ الاستهلاكية والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة، بشكل يومى، للتأكد من توافر السلع الغذائية بالكميات المناسبة وبأسعار مخفضة.

وأوضح المحافظ، أنه تتم متابعة أسعار السلع الغذائية على مدار اليوم بجميع مراكز ومدن المحافظة، ويتم تضافر كل جهود الدولة مع القطاع الخاص لتقديم السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عالية، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، بشأن توفير السلع الأساسية للمواطنين، وزيادة سلاسل الإمداد والمنافذ السلعية لتساهم في توفير السلع الغذائية لأبناء المحافظة.