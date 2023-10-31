وكيل تموين الأقصر ومدير حماية المستهلك يقودان حملات تحرر 32 محضرا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار، حملات تموينية مكثفة نجحت فى تحرير وضبط 32 محضرا، بمشاركة مسئولى جهاز حماية المستهلك بقيادة صلاح زكريا الأمير مدير فرع الأقصر، وذلك بناءًا على توجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين، وتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بإستمرار الحملات التموينية لمتابعة تطبيق مبادرة تخفيض الأسعار للسلع الغذائية الأساسية.

وفى هذا الصدد تم تنظيم حملة تموينية بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين، لمراقبة الأسواق والأسعار والمخازن والمنشآت التجارية، بهدف التأكد من جودة وصلاحية وتوافر السلع والتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية، وتحرر للمخالفين 12 محضر متنوع شملت 2 مخالفة عدم وجود ترخيص مخابز سياحية، و8 مخالفات عدم الالتزام بالإعلان عن الأسعار، و2 محضر عدم حمل شهادة صحية.

أما فى إدارة تموين إسنا فقد تم المرور على المخابز البلدية والأسواق والمحلات العامة بدائرة الإدارة، حيث أسفر المرور عن تحرير عدد 20 مخالفة تموينية، شملت تحرير عدد 3 محضر بيع سجائر بأزيد من السعر، وعدد 12 عدم إعلان عن الأسعار، وعدد 3 عدم إعلان عن أسعار الحديد والأسمنت، ومخالفة لمخبز مخالف للمواصفات، ومخبز لإنتاجه خبز ناقص الوزن.

وكان قد نجحت الحملات فى إدارة تموين أرمنت تم تنظيم حملة نجحت فى ضبط 10 محاضر ومخالفات، شملت ضبط 5 مخالفات عدم الإعلان عن أسعار السلع الأساسية، وضبط 3 مخالفات عدم الإعلان عن أسعار الأسمنت، وضبط 30 عبوة جبنة زنة العبوة 2 كيلو منتهية الصلاحية، وضبط 40 جركن عسل أسود مجهول المصدر، وضبط سجائر بدون فواتير، وضبط 2 مخالفة مخابز سياحية بدون ترخيص وحيازة أسطوانة بوتاجاز وطاولات خشبية.



الحملات التموينية وحماية المستهلك بالأقصر



جولات وكيل التموين لمتابعة توافر السلع بالمحلات



رصد العمل فى المحلات حول الأقصر



مدير حماية المستهلك خلال الحملات اليومية



وكيل تموين الأقصر يقود حملات على المحلات









