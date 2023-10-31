وزير النقل: محطة بشتيل جاهزة للتشغيل وننتظر الافتتاح الرئاسى

كتب سيد الخلفاوى

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل ، أن محطة بشتيل جاهزة للتشغيل، وننتظر الافتتاح الرئاسى للمحطة، مشيرا إلى أن المحطة فخر لمصر، وهى محطة ومول تجارى وجراج داخل وخارج المحطة، وجارى إنشاء موقف للاتوبيس وجراج خارجى، بالإضافة إلى المنوريل، والاتوبيس الترددى القريب منها.

وأضاف الوزير أنه جارى إنشاء خط السكة الحديد طابا العريش، يبدأ من الفردان، مشيرا الى أنه كان من الممكن أن يمر القطار عبر نفق أسفل قناة السويس، ولكن كان سيكون طويل جدا بطول 24 كم، وهو ما جعلنا نتجه لاستخدام كوبرى الفردان مع إنشاء كوبرى جديد على القناة الجديدة، وتم تطويره باتجاهين، لعبور القطارين والسيارات الخفيفة، ونحتفل قريبا بعودة القطار إلى سيناء.

وقال: يجرى إنشاء سكة جديدة بالكامل من العريش لطابا وهو ممر لوجستى جديد مع تنفيذ ميناء طابا، وطرح 5 مناطق لوجستية فى شبة جزيرة سيناء لخدمة سيناء وتنميتها وكذلك خدمة الممر التجارى.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن موعد وتفاصيل انطلاق مؤتمر ومعرض النقل الذكي TRANSMEA2023 والاتفاقيات التي سيتم توقيعها خلال المؤتمر والندوات والجلسات وورش العمل المختلفة، وذلك بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، ورؤساء الهيئات والشركات التابعة للوزارة، ورؤساء الموانئ والشركات القابضة، وقيادات وزارة النقل، ورئيس وقيادات الشركة المنظمة.

وفى السياق، أكدت وزارة النقل أن معرض النقل الذكى، يحظى بحضور مكثف من وزراء النقل في الدول الأجنبية والعربية وكبرى الشركات العالمية المتخصصة، بالإضافة إلى الإعلان عما اعدته وزارة النقل لزائري المعرض من وسائل نقل حديثة.

ومن المقرر أن يقام المؤتمر من 5 لـ 8 نوفمبر، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

ويقام معرض ومؤتمر النقل الذكى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وسيشهد حضور مكثف من وزراء النقل والسفراء بالدول الأجنبية والعربية المختلفة بالإضافة إلى رؤساء كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى مجال النقل من مختلف دول العالم.