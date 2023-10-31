وزير النقل: بدء تصنيع قضبان السكك الحديدية وعربات المترو والقطارات محليا

كتب سيد الخلفاوى

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل ، أن وزارة النقل تشهد أعمال تطوير بكافة القطاعات، وأصبح لدينا الآن شركات مصرية تعمل فى كل مجالات النقل منها الأنفاق والديزل والمترو ومشاريع السكة الحديد، والآن نصدر الشركات للعمل فى الدول العربية، والأفريقية، وذلك بعد اكتسابها الخبرة.

وأضاف وزير النقل، أن الوزارة تؤهل وتدرب المهندسين وغيرهم من سائقى القطارات والعمال مما مكن الكثير منهم للعمل بالخارج، وهم بمثابة سفراء لمصر بالخارج، مشيرا الى أن العنصر البشرى اهم عنصر لدى الوزارة قائلا: الانسان المصرى لا يشترى، ونعمل على تأهيله بشكل كامل ونقدم له الخدمات الصحية والاجتماعية، مما يخلق عنصر بشرى جيد يواجه مشقة العمل ويستطيع قيادة القطارات دون تعب.

وأشار وزير النقل إلى ان الوزارة اتجهت الى ان تكون مصر مركزا لصناعة النقل سواء بالتعاون مع القطاع الخاص المحلى او العالمى، وهو ما يوفر العملة الصعبة من خلال توطين الصناعة، مشيرا إلى أنه يتم الإن إنشاء مصنع لإنتاج قضبان السكك الحديدية ينتج نصف مليون طن سنويا فى المرحلة الأولى، ثم يزيد الإنتاج لمليون طن، وسيتم التصدير للخارج بعد الاكتفاء الذاتى.

وأشار إلى أن الأتوبيسات يتم تصنيعها الآن فى مصر وبنسب تصنيع محلى أكثر من 60%، وجارى زيادة النسب لتصل فيما بعد لـ100%، لافتا الى أنه اخر دفعة عربات قطارات تأتى من المجر، وبها مصنع محلى، وبعد ذلك لن نستور عربات قطارات وسيتم تصنيعها محلى.

وقال وزير النقل، ان الوزارة تعاقد على تصنيع عربات قطارات فى مصر مع شركات عالمية، وكذلك المترو يصنع فى سيماف المصرية وذلك تمهيدا للتصدير، لافتا الى انه حاليا يتم تجميع المترو بمصر قادما كوريا بنسب تصنيع محلى لمكونات المترو، وكذلك تم التعاقد مع شركة نيرك المصرية الوطنية لانتاج 320 عربة مترو يتم تصنيعهم بالكامل فى مصر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن موعد وتفاصيل انطلاق مؤتمر ومعرض النقل الذكي TRANSMEA2023 والاتفاقيات التي سيتم توقيعها خلال المؤتمر والندوات والجلسات وورش العمل المختلفة، وذلك بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، ورؤساء الهيئات والشركات التابعة للوزارة، ورؤساء الموانئ والشركات القابضة، وقيادات وزارة النقل، ورئيس وقيادات الشركة المنظمة .

وفى السياق أكدت وزارة النقل أن معرض النقل الذكى، يحظى بحضور مكثف من وزراء النقل في الدول الأجنبية والعربية وكبرى الشركات العالمية المتخصصة، بالإضافة إلى الإعلان عما اعدته وزارة النقل لزائري المعرض من وسائل نقل حديثة.

ومن المقرر أن يقام المؤتمر من 5 ل 8 نوفمبر، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

ويقام معرض ومؤتمر النقل الذكى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وسيشهد حضور مكثف من وزراء النقل والسفراء بالدول الأجنبية والعربية المختلفة بالاضافة الى رؤساء كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال النقل من مختلف دول العالم.