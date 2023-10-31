وزير الرى العراقى: نرغب فى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى على غرار مصر

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري عون ذياب عبد الله وزير الموارد المائية بالجمهورية العراقية، على هامش فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه.

أعرب سويلم عن سعادته بهذا اللقاء الذى يؤكد على قوة العلاقات الثنائية بين البلدين فى كافة المجالات مشيرا إلى تشابه التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر والعراق، وهو ما يتطلب التعاون لتحسين عملية إدارة المياه، مؤكدا على أهمية مواصلة تفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين فى عام 2020، ومواصلة الزيارات الميدانية المتبادلة لتحقيق المزيد من تبادل الخبرات بين الجانبين فى مجال المياه، والاعتماد على التكنولوجيا فى إدارة المياه، وتأهيل الترع بإستخدام المواد الصديقة للبيئة.

وتوجه سويلم بالدعوة للجانب العراقى للانضمام لمبادرة AWARe التى اطلقتها مصر فى مؤتمر المناخ الماضى.

كما دعا الجانب العراقى للاستفادة من إمكانيات "المركز القومى لبحوث المياه" وما يمتلكه من إمكانيات بحثية متميزة ستسهم فى تطوير عملية إدارة المياه بالعراق.

وأشار الوزير العراقى إلى ما تمثله التغيرات المناخية من تحدى كبير لقطاع المياه بالعراق، مشيرا لرغبة العراق فى التوسع فى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى على غرار ما تقوم به مصر حاليا، معربا عن إعجابه بمشروع محطة الحمام لمعالجة مياه الصرف الزراعى التى قام بزيارتها بالأمس، ورغبة بلاده فى تنفيذ محطة مشابهة بالعراق بالتعاون مع مصر.