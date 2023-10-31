وزارة الصحة: أطلقنا 10 مشروعات تنموية فى سيناء بتكلفة 330 مليون جنيه

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن محافظة شمال سيناء تشهد ثورة تنموية فى جميع المجالات، خاصة قطاع الصحة، موضحًا أن تكلفة المشروعات الجارى تنفيذها تصل لنحو 330 مليون جنيه، وذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن مشروعات تطوير القطاع الصحى فى محافظة شمال سيناء، تضمنت وضع خطة للتطوير الإنشائى لمستشفى العريش العام، على 4 مراحل من خلال جامعة عين شمس، مشيرًا إلى استلام أعمال المرحلة الأولى التى تضمنت تطوير الدور الأرضى والأول بمبنى الطوارئ، ومحطة طلمبات الحريق الرئيسية، ومحطة كهرباء مبنى الطوارئ.

وأضاف «عبدالغفار» أن العمل جار فى المرحلة الثانية الثانية من خطة تطوير مستشفى العريش العام، التى تشمل هدم مبنى العناية المركزة القديم واستحداث مبنى لغسيل الكلى، يضم 60 ماكينة غسيل، وعدد 8 أسرة عناية مركزة، مع توسيع خزان الحريق، موضحًا أن نسبة التنفيذ بلغت 15%، حيث تم الانتهاء من أعمدة الدور الأول، وجار الانتهاء من السقف.

وتابع أن المرحلة الثالثة من خطة تطوير مستشفى العريش، تشمل تطوير الدورين الثانى والثالث بمبنى الطوارئ، وإنشاء مبنى إدارى كامتداد لمبنى الإقامة، وتطوير الموقع العام وإنشاء كافيتريا، مضيفًا أن المرحلة الرابعة تتمثل فى رفع كفاءة أنظمة الكهرباء والتيار الخفيف، وأنظمة الحريق والتكييف لمبانى العيادات الخارجية، وتطوير مبنى دار الضيافة، ومبنى المعمل المشترك، ومبنى المركز الإقليمى لنقل الدم.