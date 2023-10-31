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هيئة المعابر الفلسطينية: مصر أبلغتنا باستقبال 81 مصابا من غزة غدا للعلاج

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 09:22 م
هيئة المعابر الفلسطينية: مصر أبلغتنا باستقبال 81 مصابا من غزة غدا للعلاج معبر رفح
كتب أحمد عرفة

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أكدت هيئة المعابر والحدود الفلسطينية، أن مصر أبلغتنا بأن 81 من مواطني غزة المصابين بجروح خطيرة سيغادرون إلى مصر غدا لتلقى العلاج ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بعد قصف الطائرات الحربية برج المهندسين والمكون من 24 شقة سكنية فوق رؤوس ساكنيه، أسفر عن استشهاد أكثر من 45 فى تقدير أولى.

أعلنت مصادر صحفية فلسطينية، الثلاثاء، استشهاد وإصابة أكثر من 400 فلسطينيا في مجزرة اسرائيلية بشعة بحق المدنيين في معسكر جباليا شمال غزة.







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