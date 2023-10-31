ندوات بمدارس ومراكز شباب القرنة حول خطورة الألعاب الإلكترونية والتنمر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت وحدة حماية الطفل بمدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، عدد من الندوات فى المدارس ومراكز الشباب، بإشراف نجوى إبراهيم مدير الوحدة العامة لحماية الطفل، وذلك فى ظل توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتعليمات العميد حسام مهران رئيس مركز ومدينة القرنة، ورئيس اللجنة الفرعية لحماية الطفل.

وفى هذا الصدد نظمت إيمان على عبدالحليم مدير الوحدة الفرعية لحماية الطفل، عدة ندوات خلال تنفيذ خطة شهر أكتوبر، حيث شملت تلك الندوات فعاليات حول التربية السليمة للطفل، وكذلك حقوق الطفل من عمر يوم حتى 18 عام، وكذلك التعرف على خط نجدة الطفل 16000، وخطورة الألعاب الإلكترونية والتنمر بالمدارس، وذلك بمشاركة وعضوية كل من الإدارة التعليمية بقيادة حسان مرتضى، وأحمد محمود حسين مدير مدرسة الضبعية الإعدادية بنات، ونائب المدير فاطمه صبرى، ونفيسه خضير أخصائى نفسى بالمدرسة وبالوحدة الفرعية لحماية الطفل.

كما ناقشت الندوات التى تم تقديمها فى مدارس الضبعية الإعدادية بنات، ومدرسة الشيخ عامر الإعدادية، ومركز شباب الأقالته، قضايا زواج الأطفال وأهمية التطعيمات المدرسية والأمراض المعدية، وحمى الضنك والإدمان وكيفية المعالجة عن طريق خط التعافى من الإدمان 16023، وذلك بحضور كل من زكريا صبرى مدير مدرسة الشيخ عامر الإعدادية، وصابرين عبد الشافى مأمون أخصائى إجتماعى بالمدرسة، والشيخ الطيب خضرى شيخ بالأوقاف ومؤذن.

فيما عقدت الوحدة العامة لحماية الطفل بمحافظة الأقصر، بقيادة نجوى إبراهيم مدير الوحدة، سلسة ندوات تثقيفية بالتنسيق مع مكتبة مصر العامة برئاسة الدكتور محمد حسانى، وذلك فى إطار الشق الوقائى لحماية الأطفال وزيادة الوعى بالقضايا والموضوعات العصرية التى قد تمثل بعض المخاطر بالنسبة للأطفال بشكل عام، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتورة إيمان السبكى مسئول ملف حماية الطفل بوزارة التنمية المحلية.



ندوات بالمدارس ومراكز الشباب حول خطوة الألعاب الإلكترونية



فعاليات ندوات بالمدارس ومراكز الشباب حول خطوة الألعاب الإلكترونية



حماية الطفل بالقرنة تعقد ندوات بالمدارس ومراكز الشباب