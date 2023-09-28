حماية الطفل بالقرنة تعقد سلسلة ندوات توعوية استعداد للعام الدراسي الجديد

الأقصر – أحمد مرعى

عقدت وحدة حماية الطفل بمدينة القرنة، سلسلة ندوات توعوية إستعداداً للعام الدراسي الجديد، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي الهم محافظ الأقصر، والدكتور حسام مهران رئيس مركز ومدينة القرنة، وبإشراف نجوى إبراهيم رئيس الوحدة العامة لحماية الطفل بالمحافظة، بالتعاون مع الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعى والمجتمع المدنى، والتربية والتعليم والصحة.

وتم عقد فعاليات ندوات التوعية للوحدة الفرعية لحماية الطفل بمركز ومدينة القرنة، لتعريف الأطفال أقل من سن 18 سنة بالمخاطر التي تحيط بهم، حيث أقيمت عن طريق نفيسة خضير أخصائي نفسي، وصابرين عبد الشافي أخصائي إجتماعي، وبمشاركة الرائدات الريفيات المتميزة حسناء سيد طاهر، ومسئولة العمل الريفي أصفهان رفعت طاهر، حيث قالت إيمان علي عبدالحليم رئيس اللجنة الفرعية لحماية الطفل بالقرنة، أن الندوات تناولت ختان الإناث، والزواج المبكر والتسريب من التعليم، والتسول بين الأطفال.

وأكدت نجوى إبراهيم رئيس الوحدة العامة لحماية الطفل بمحافظة الأقصر، على ضرورة الحفاظ على الأطفال من مخاطر الإدمان وتعريف خط التعافي من الإدمان 16023، وكذلك خط نجدة الطفل 16000، كما حذرت من خطورة الألعاب الإلكترونية والمنتشرة حالياً على مواقع التواصل الاجتماعى.

فيما عقدت الوحدة العامة لحماية الطفل بمحافظة الأقصر، بقيادة نجوى إبراهيم مدير الوحدة، سلسة ندوات تثقيفية بالتنسيق مع مكتبة مصر العامة برئاسة الدكتور محمد حساني، وذلك في إطار الشق الوقائي لحماية الأطفال وزيادة الوعي بالقضايا والموضوعات العصرية التي قد تمثل بعض المخاطر بالنسبة للأطفال بشكل عام، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، والدكتورة إيمان السبكي مسئول ملف حماية الطفل بوزارة التنمية المحلية.

وتناولت الوحدة العامة موضوع من أهم الموضوعات الهامة التي قد يعاني منها المجتمع بشكل عام، وهو العنف الأسري ولكن قد يختلف من مكان إلي آخر حسب البيئة ومعتقدات الأسرة وثقافتها، حيث أكدت نجوى ابراهيم مدير الوحدة، أن الكثير من الأسر تعاني بعض الأحيان إلي بعض الإختلافات في وجهات النظر أو بعض الخلافات الأسرية البسيطة، والتي أحياناً تتطور لتصبح مشكلة قد تتسبب سواء بقصد أو دون قصد عن بعض أنواع العنف الأسري والتي تتعدد أشكاله، وقد يُعرف العنف إصطلاحاً بأنه إستخدام القوة بطريقة غير قانونية، أو التهديد باستخدامها من أجل التسبّب بالضرر والأذى للآخرين.