مجمعات الخدمات الرقمية ومراكز التكنولوجيا تنطلق فى شمال سيناء لخدمة المواطنين

شمال سيناء ـ محمد حسين

انطلقت بشمال سيناء خدمات المجمعات الرقمية الحديثة بوضع حجر أساس الخدمة بالعريش، وانطلاقها بمجالس المدن فى وسط سيناء والشيخ زويد.

قال اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، إنه يجرى العمل فى إنشاء مجمع خدمات مصر في مدينة العريش على مساحة 4200 متر مربع لتقديم الخدمات الحكومية المتكاملة، وهو أوائل المجمعات الخدمية التي يتم إنشاؤها على مستوى محافظات الجمهورية.

أضاف أنه تم افتتاح المركز التكنولوجي فى مدينة الحسنة بوسط سيناء وأقيم على مساحة 150 مترا مربعا بتكلفة بلغت نحو 2.5 مليون جنيه، حيث يضم منطقة خدمات جماهيرية وصالة انتظار ومكاتب إدارية وقاعة تدريب، وذلك لتقديم كل الخدمات للمواطنين من استقبال الشكاوى واستخراج رخص البناء والتصالح فى مخالفات البناء ودفع إيجارات الإسكان، والمركز التكنولوجى بمجلس مدينة نخل وأقيم على مساحة 150 مترا مربعا بتكلفة بلغت نحو 2.5 مليون جنيه، حيث يضم منطقة خدمات جماهيرية وصالة انتظار ومكاتب إدارية وقاعة تدريب، وذلك لتقديم كل الخدمات للمواطنين من استقبال الشكاوى واستخراج رخص البناء والتصالح فى مخالفات البناء ودفع إيجارات الإسكان.