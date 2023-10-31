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موعد سحب ملفات التعيين بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة 2023.. التفاصيل

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 06:00 ص
موعد سحب ملفات التعيين بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة 2023.. التفاصيل مجلس الدولة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادي

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حدد مجلس الدولة شروط الالتحاق بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة من خريجي كليات القانون بالجامعات المصرية من دفعة 2023، بأن لا يقل التقدير عن جيد وأن لا يزيد المتقدم عن 30 عاما وأن يجتاز المقابلات والاختبارات ويتمع بصحة جيدة.
 
كان فد أعلن مجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل عزب مواعيد سحب الملفات للمتقدمين لوظيفة مندوب مساعد دفعة 2023، من خريجي الحقوق والشريعة القانون والشرطة، وذلك بتحديد يوم لكل خريج جامعة من الجامعات الحكومية، يوم مجمع لخريجي الجامعات الخاصة.
 
ويتم سحب الملفات يوم 11 نوفمبر المقبل، حتي يوم الأحد الموافق 19 نوفمبر2023 ، ويتم تقديم الملفات يوم 2 ديسمبر وحتى 10 ديسمبر 2023.
 






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