أسماء الجامعات المسموح لطلابها بالتقدم لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة 2023

كتب أحمد عبد الهادى

أعلن مجلس الدولة، عن الجامعات المصرية المسموح لها بسحب ملفات تقديم الطلبات للتعيين بوظيفة مندوب مساعد لدفعة 2023، للذكور والإناث، من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، وتعتبر هذه الجامعات مستوى الجمهورية حيث شهدت اضافة طلاب حقوق جامعات آخرى وهى الجامعة البريطانية والجامعة الألمانية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فاروس.

أسماء الجامعات المصرية المسموح لها بالتقدم لوظيفة مندوب مساعد:-

- جامعة القاهرة

- جامعة السادات

- جامعة الزقازيق

- جامعة عين شمس

- جامعة بنها

- جامعة الإسكندرية

- جامعة المنصورة

- جامعة المنوفية - جامعة اسيوط

-جامعة المنيا

-جامعة بني سويف

-جامعة الفيوم.

- جامعة سوهاج

- جامعة أسوان

- جامعة جنوب الوادى

- جامعة دمياط

- جماعة بورسعيد

- جامعة الأزهر بنين وبنات

- جامعة حلوان

-جامعة طنطا

-أكاديمية الشرطة

-الجامعة البريطانية

-الجامعة الألمانية

-الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فاروس.

- جامعات آخري.