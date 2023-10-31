اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 01:09 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

مندوب فلسطين بمجلس الأمن: يجب إدخال 100 شاحنة مساعدات على الأقل لغزة كل يوم

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 12:17 ص
مندوب فلسطين بمجلس الأمن: يجب إدخال 100 شاحنة مساعدات على الأقل لغزة كل يوم السفير رياض منصور
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالب السفير رياض منصور، مندوب فلسطين في مجلس الأمن، الأمم المتحدة بإنقاذ الفلسطينيين في غزة، موضحا أنه يجب إدخال 100 شاحنة مساعدات على الأقل لغزة كل يوم.

وأضاف مندوب فلسطين في مجلس الأمن، خلال كلمته بمجلس الأمن، التي تبثها قناة القاهرة الإخبارية، أن الفلسطينيين في غزة محاصرون ويتعرضون للقصف، موضحا أن الاحتلال دمر نصف المنازل في قطاع غزة.

وتابع رياض منصور، أن سكان غزة أصبحوا نازحين يتنقلون من مكان إلى آخر، لافتا إلى أن هناك طفل فلسطيني يقتل كل 5 دقائق في حرب غزة

 







رياض منصور

غزه

تل ابيب

الاحتلال

اسرائيل

فلسطين

اخر الاخبار

جرائم الاحتلال




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة