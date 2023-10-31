مصادرة طن أسمدة و1000 لتر بنزين قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء بالشرقية

ضبطت مديرية التموين بالشرقية ، طن أسمدة زراعية و1000 لتر بنزين قبل تهريبهم وبيعهم بالسوق السوداء خلال حملات رقابية على الأنشطة التجارية بمدينة الصالحية الجديدة.

أفاد بيان للمحافظة، أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية كلف فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة ومحال الجزارة وبقالي التموين ومضارب الأرز المحلي للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين الصالحية الجديدة برئاسة الدكتور إبراهيم سلام مدير الإدارة ومفتشي الإدارة بحملة تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية، وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين، وجاءت على النحو التالى: محضر رقم 3657 لسنة 2023 جنح قسم شرطة الصالحية الجديدة ضد أحد التجار لحيازة وتجميع 20 شيكارة أسمدة، خاصة بوزارة الزراعة محظور تداولها بغرض الاتجار زنة الشيكارة 50 كجم بإجمالي كمية قدرها طن.

محضر رقم 3695 لسنة 2023 جنح قسم شرطة الصالحية الجديدة ضد أحد أصحاب محطات الوقود لحيازة وتجميع كمية بنزين 80 مقدارها 1000 لتر بهدف الاتجار بها في السوق السوداء.

كما قامت الحملة بتحرير 4 محاضر ضد أصحاب مخابز مخالفه لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجين.