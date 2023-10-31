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مركز ‫بحوث الصحراء يبحث مع "أكساد" سبل التعاون المشترك

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 05:02 م
مركز ‫بحوث الصحراء يبحث مع "أكساد" سبل التعاون المشترك وزارة الزراعة
كتبت أسماء نصار

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استقبل الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء الدكتور نصر الدين العبيد المدير مدير المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد"، والدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين  لمناقشة استمرار أوجه التعاون المستقبلي بين الجهتين وذلك بناء علي النجاح المثمر الذى حققه التعاون في الفترة الماضية حيث أكد شوقي علي أن مركز بحوث الصحراء علي أتم الاستعداد لاستمرار التعاون لتعزيز خطة تطوير قطاع الزراعة في المناطق الصحراوية، وتوفير مصادرغذائية مستدامة، والنهوض بانتاجيه المحاصيل الاستراتيجية، وتعزيز البرامج التنموية والخطط القومية، لاسيما تحت الظروف الصحراوية والمناطق الهامشية، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير.
 
ومن جانبه أعرب الدكتور نصر الدين العبيد عن امتنانه الكامل وتقديره لما يقدمه مركز بحوث الصحراء مع استعداده الكامل لمزيد من الدعم والتعاون لتحقيق التنمية المستدامة في المناطق الصحراوية.
 
أكد الدكتور السيد خليفة أن من أهداف هذا التعاون تعزيز سبل التعاون بما يخدم قطاع كبير من المزارعين في المناطق الصحراوية.






وزير الزراعة

اكساد

المناطق الصحراوية

نقيب الزراعيين



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