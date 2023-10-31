محافظ قنا يعتمد المخطط الاستراتيجى لمدينة نجع حمادى

قنا صابر سعيد

اعتمد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا ، المخطط الاستراتيجي لمدينة نجع حمادي، وذلك طبقًا للاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها في المدن المصرية، طبقا لأحكام القانون 119 لسنة 2008، ضمن البروتوكول الموقع بين الهيئة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية ووزارة التنمية المحلية، حيث بلغ مساحة المخطط الاستراتيجي لنجع حمادي 507 فدان، وذلك بعد اعتماده من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وبعد عرضه علي مجلس الوزراء.

وقال محافظ قنا، إن اعتماد المخططات الاستراتيجية يأتي ضمن خطة الدولة لتحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة، والتحكم في النمو العشوائي للمباني وتحسين البيئة العمرانية والظروف المعيشية وتدعيم المرافق الأساسية، بجانب المساهمة في الإدارة الجيدة للأراضي المخصصة للتنمية المستقبلية وفق الاشتراطات البنائية الجديدة ولعدم إهدار ملكيات المواطنين ومنع التعدي على أملاك الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية وحل مشكلات الطرق والمحاور الرئيسية، باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الشاملة المستقبلية لمدن المحافظة، في سبيل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية بما يتناسب مع خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور الدكتورة مها محمد فهيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني والدكتور حازم عمر، نائب المحافظ ومحمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد، والمهندس السيد البدوي، المدير الإقليمي للتخطيط العمراني بأسوان، والمهندس وليد أبو العباس مدير عام إدارة التخطيط العمرانى، وأشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي.