محافظ قنا يبحث تعميم تجربة ضبط منظومة الإعلانات بالمراكز والمدن

بحث اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، فكرة تكرار التجربة الناجحة الخاصة بضبط تراخيص الإعلانات بشوارع وميادين مدينة قنا، وتعميمها على مستوى مراكز المحافظة، جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده، بحضور حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد، وأعضاء اللجنة العليا للإعلانات.

وشدد محافظ قنا، خلال الاجتماع على ضرورة مراجعة كافة تراخيص الإعلانات بالشوارع والميادين بمراكز المحافظة لضبط عملية التراخيص والقضاء على العشوائية فى إقامة الإعلانات والتى بدورها تشوه المنظر الجمالى والحضارى للمدن، لافتا إلى أن تنسيق وتنظيم شكل الإعلانات، يساهم فى تحسين الرؤية البصرية للمواطن المتلقى للرسالة الإعلانية.

وأكد الداودى، على أهمية تعظيم موارد الإعلانات والاستغلال الأمثل لها، لإحداث نقلة نوعية فى مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية.