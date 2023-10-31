اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 01:22 م
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محافظ الوادى الجديد يوجه بحصر المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة لسحب مشروعاتهم

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 12:19 م
محافظ الوادى الجديد يوجه بحصر المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة لسحب مشروعاتهم اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اجتماعًا لمتابعة جهود حماية أراضى الدولة وإزالة التعديات، وذلك بحضور حنان مجدى نائب المحافظ وسيد محمود سكرتير عام المحافظة وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد ورؤساء المراكز وعدد من التنفيذيين المعنيين.

وشدد المحافظ على استمرار التنسيق بين كافة الجهات المعنية بهذا الملف، فى إطار توجيهات القيادة السياسية لصون حقوق الدولة والأجيال القادمة، ووجه بقيام صندوق استصلاح الأراضى بحصر أسماء كافة المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة بنطاق المحافظة، على أن تقوم المراكز بتنفيذ أعمال الإزالة خلال أسبوع واتخاذ الإجراءات القانونية فى حال التعدى على أى موظف خلال تأدية عمله بتنفيذ قرارات الإزالة، وإحالة الواقعة للنيابة

كما وجه المحافظ بعرض تقرير مفصل بكل حالة من حالات مخالفات البناء مدعم بالصور؛ لإتخاذ الإجراء المناسب وتشكيل لجان معاينة للأراضى التابعة للصندوق لحصر التوسعات غير المقننة ورصد وتأريخ مخالفات البناء من خلال وحدة المتغيرات المكانية وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المسئول المتقاعس عن منع هذه المخالفات فى نطاق المركز أو القرية التابعة.

 







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