رئيس مركز الداخلة يناقش مطالب أهالى قرى الجديدة فى لقاء جماهيري مع المواطنين

عقد المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، لقاء جماهيرى مع أهالى قرى الجديدة بمقر الوحدة المحلية للقرية، حيث استمع الى مقترحاتهم ومطالبهم وشكاواهم للعمل على سرعة حلها، وذلك بحضور صابر مبارز نائب ثان رئيس المركز ومديرى إدارات "التضامن - الإدارة التعليمية بالداخلة - التموين - الشباب والرياضة - الإدارة الزراعية بالداخلة"، ومندوب من الإدارة الصحية بالداخلة والمختصين من مركز الداخلة وأحمد حسن رئيس الوحدة المحلية لقرى الجديدة ومنصور شاذلى عمدة القرية.

ووجه رئيس المركز بالتواصل الدائم والمباشر والفعال مع المواطنين وتلبية مطالبهم، مؤكدا على أن الجميع بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة أو الوحدات المحلية القروية يعمل لخدمة المواطنين فى المقام الأول للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وتلبية احتياجاتهم بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم بعقد لقاءات دورية مع المواطنين وخاصة بالقرى؛ لحل المشكلات وبحث الشكاوى وفى إطار المتابعة اليومية والمستمرة لاحتياجات المواطنين على أرض مركز الداخلة والتلاحم معهم للوقوف على مشاكلهم.