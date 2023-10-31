محافظ الدقهلية: عقوبات صارمة للمتعدين على الأراضى وحرمانهم من الخدمات الحكومية

الدقهلية - محمد الحبشي

عقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم، الثلاثاء، اجتماعا برؤساء المراكز والمدن والأحياء ومسئولي التعديات والإدرات الهندسية، والمتغيرات المكانية، ومسئولي الزراعة، والتموين، لمتابعة موقف التعديات علي الأراضي الزراعية، وذلك بحضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام، واللواء وجدي الجرواني، السكرتير المساعد، والدكتور طارق صلاح، وكيل وزارة الزراعة، والسيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، باسم الشريف مدير عام مكتب محافظ الدقهلية، ومديري عموم الإدارات المختصة، بديوان عام المحافظة، حيث تناول محافظ الدقهلية في بداية الاجتماع موضوع التعديات علي الأراضي الزراعية.

وأوضح "مختار"، أن هناك 6 ملفات عمل أساسية تحتاج إلي المتابعة المستمرة، من قبل جميع القائمين علي العمل فيها في مقدمتها ملف إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية، وأيضا ملفات التصالح والتقنين، والبناء المخالف والمتغيرات المكانية والنظافة.

واستعرض "مختار"، موقف إزالة التعديات علي الأراضى الزراعية والجهود المبذولة من قبل الوحدات المحلية بالتعاون مع كافة الجهات المختصة، وشدد "مختار" على ضرورة العمل الجاد وبذل المزيد من الجهد للقضاء نهائيا علي كافة أشكال التعديات في مقدمتها التعدى على الأراضى الزراعية، باعتبارها قضية قومية تؤثر تأثيرا مباشرا علي المحاصيل الزراعية.

وطالب "مختار" بالبدء فورا في إزالة جميع التعديات علي الأراضي الزراعية، اعتبارا من اليوم 31 أكتوبر الجاري، بجميع المراكز والمدن والأحياء علي مستوي المحافظة، وذلك بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، مشيرا إلى إزالة التعديات في المهد وكافة الحالات الموجودة بجميع المراكز ومصادرة جميع مواد البناء ومعدات المقاول مصادرة بلا عودة، وأن يتم تحرير محاضر للمقاولين كالمتعدين بالضبط واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وأوضح "مختار" أن يتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وفقا للنموذج الوارد من وزارة التنمية المحلية وتسليم المحاضر لأقسام الشرطة فورا، ووجه "مختار" برفع جميع مخلفات الهدم والأنقاض بعد الإزالة وإعادة الأراضي التي تم إزالة التعدي عليها إلى سابق عهدها وزراعتها لتعود كما كانت.

وفي ذات السياق أكد "مختار" ضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية حيال حرمان المتعدين علي الأراضي الزراعية من كافة الخدمات التموينية وخدمات الجمعيات الزراعية وكافة الخدمات الحكومية مضيفا أنه لا تهاون مطلقا مع اي مخالفات علي الاراضي الزراعية ايا كان موقع ومنصب المتعدي في الدولة واشار "مختار"للتصدي بكل قوة تجاه تعطيل اجراءات تنفيذ الازالات علي الاراضي الزراعية ومحاسبة المقصرين بكل قوة باعتبار ان الارض الزراعية هي مستقبل الاجيال القادمة من خلال توفير الغذاء لهم واضاف أن جهود الدولة تستهدف الحفاظ علي الرقعه الزراعية والقضاء علي كافة مظاهر البناء العشوائي وتطبيق القانون.