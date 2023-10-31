الكشف المجانى على 1256 مواطنا فى قافلة لـ"حياة كريمة" بالمنوفية.. صور

نظمت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية قافلة علاجية مجانية بقرية كفر الشرفا الغربى بمركز تلا، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وإشراف ومتابعة الدكتورة شيماء شفيق نجدى منسق القوافل بالمنوفية، وبحضور الدكتورة إيرينى عطية مدير إدارة تلا الطبية.

صرحت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، بأن القافلة اشتملت على 10 عيادات متخصصة بينهم 2 عيادة باطنة، 2 عيادة أطفال، جراحة، جلدية، نساء وتوليد، تنظيم أسرة، أنف وأذن وحنجرة، وأسنان هذا بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية وجهاز أشعة حديث، وصيدلية لصرف العلاج بالمجان للمرضى المترددين على العيادات.

وتم توقيع الكشف الطبى المجانى على 1256 مواطنا من أهالى القرية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية لـ192 حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط وتم إكتشاف 128 حالة، وتقديم خدمات الأشعة لإجمالى 25 حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 13حالة لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل 10 ندوات تثقيفية على هامش القافلة لأهالى القرية لتوعيتهم صحيًا.

جدير بالذكر أن ذلك يأتى فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين على مستوى الجمهورية.