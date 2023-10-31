متحف كفر الشيخ يحتفل بذكرى افتتاحه الثالثة ويستقبل الزائرين مجانا

كفر الشيخ - محمد سليمان

احتفل متحف كفر الشيخ ، اليوم الثلاثاء، بذكرى افتتاحه الثالثة، وسط تواجد كبير من الزائرين، وفتح المتحف أبوابه مجانا، أمام كل الزائرين من كل المحافظات المصرية والعرب، ويقع فى موقع متميز ‏بمدينة كفر الشيخ بجوار جامعة ‏كفر الشيخ.

وقال الدكتور أسامة فريد، مدير متحف كفر الشيخ، ترجع فكرة إنشاء متحف كفر الشيخ إلى عام 1992م وافتتح المتحف في يوم 31 أكتوبر 2020م، يضم ‏المتحف عدد 3500 قطعة أثرية، ويتم عرض 735 ‏قطعة أثرية بقاعات عرض المتحف.

وأضاف فريد، يعتبر الموضوع الرئيسي للعرض المتحفي بمتحف كفر ‏الشيخ تجسيد لمحات من أسطورة أوزيريس وإيزيس والصراع بين حور وست والتي تمثل رؤية المصري ‏القديم للصراع بين الخير والشر، حيث ارتبطت الأسطورة ‏بمفهوم الملكية المصرية وعقيدة البعث والخلود، وذلك من خلال ‏عرض العديد من القطع الأثرية التي تصور المعبودات الرئيسية.

وأكد مدير متحف كفر الشيخ، كما يتناول سيناريو العرض المتحفي الدور التاريخي لمدن كفر الشيخ عبر العصور وكان من أبرزها مدينتي بوتو وسخا فقد ارتبطت بوتو بالملكية المصرية وكانت من أقدم العواصم السياسية في تاريخ البشرية، وكانت مدينة سخا عاصمة للأسرة الرابعة عشر التي عاصرت حدثًا فارقًا في تاريخ مصر القديمة وهو احتلال الهكسوس لمصر.

وأضاف فريد، لعبت كفر الشيخ دورًا حضاريًا هامًا عبر العصور ويظهر ذلك ‏من خلال العديد من القطع الأثرية المميزة بدءً من الأدوات ‏الحجرية والأواني الفخارية والأختام الطينية التي تعود إلى ‏عصر ما قبل الأسرات والعصر العتيق والتي تعكس الحياة ‏اليومية والحرف والصناعات عند المصريين القدماء، والعلوم التي برع فيها المصريين القدماء مثل الطب والصيدلة. كما يسلط المتحف الضوء على مسار العائلة المقدسة في مصر من ‏خلال مدينة "سخا" إحدى المدن التي مرت بها العائلة ‏المقدسة خلال تواجدها في مصر. بالإضافة إلى ذلك ‏يعرض المتحف بعض القطع الأثرية التي تعود للعصر ‏الإسلامي وتكشف عن روعة الفن والتراث الإسلامي وربطها ‏بمدينة فوه والتي ازدهرت في العصر الإسلامي.