متحف كفر الشيخ يعرض تمثال للملك تحتمس الثالث وكتاب للإطلاع على المعلومات عنه

كفر الشيخ- محمد سليمان

يعرض متحف كفر الشيخ تمثال للملك تحتمس الثالث، كما وفر المتحف كتاب للإطلاع على المزيد من المعلومات عن الملك والقائد العسكري تحتمس الثالث داخل مكتبة الدكتور محمد عبد العزيز مرزوق بمتحف كفر الشيخ على كتاب ألكسندر شارف، تاريخ مصر من فجر التاريخ حتى إنشاء مدينة الإسكندرية، القاهرة، 1960م، رقم الكتاب في قاعدة البيانات A2.4، بإشراف الدكتور أسامة فريد، مدير متحف كفر الشيخ.

وقالت الدكتورة ريهام أحمد عيسوي حامد ‏،مسئول قسم البحث العلمي والوثائق والمكتبات متحف كفر الشيخ، التي أعدت التقرير، الملك تحتمس الثالث، من أعظم ملوك التاريخ المصري القديم ومن أعظم القادة العسكريين في التاريخ، أقام أقدم الإمبراطوريات في التاريخ لأقصى حدود لمصر في تاريخها، ووصلت حدود مصر من نهر الفرات وسوريا شرقًا إلى ليبيا غربًا ومن سواحل فينيقيا وقبرص شمالاً إلى منابع النيل جنوبًا حتى الشلال الرابع.

جدير بالذكر، أن متحف كفر الشيخ جرى افتتاحه في عام 2020، وتبلغ مساحته 6 آلاف و700 متر مربع، ويضم 3 قاعات تشمل المقتنيات الأثرية التي تم العثور عليها في جبانة بوتو العظيمة، ومنطقة المعابد التي جرى الكشف بها عن عدد من القطع الأثرية المهمة التي تُجسد قصة الصراع بين «حورس» وعمه «ست»، بالإضافة للمواقع الأثرية الأخرى بكفر الشيخ، ومنها تمثال للمعبود «حورس الصقر»، وهو من أروع التماثيل التي اكتُشفت في مصر، إضافة لقطع أثرية تعود لعدد من العصور المتعددة منها ما هو «إسلامي، وقبطي»، وغيرهما من العصور، ويعرض المتحف 750 قطعة أثرية من بين 1200 قطعة يضمهم المتحف.