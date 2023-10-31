قوافل لمتابعة الانضباط الإدارى بإدارة الوراق التعليمية.. صور

كتبت – مرام محمد

توجهت سمية الخطيب وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وأمل مبروك مدير عام التعليم العام، ومحمد حفنى مدير إدارة المتابعة بالمديرية، في قافلة تعليميّة إلى إدارة الوراق التعليميّة لمتابعة مدارس التعليم العام بمختلف المراحل "ابتدائي – إعدادي – ثانوي"، جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل الوزارة.

استهدفت القافلة متابعة سير العملية التعليمية والتوجيه المالى والإدارى بالمديرية لمتابعة السجلات، وذلك بحضور مُديري المراحل وموجِّهي المواد الدراسية بجميع المراحل مركزي وبحضور مجدي غنيم مدير عام الإدارة، وخالد الجبالي وكيل الإدارة.

وأصدرت وكيل المديرية ومدير عام التعليم العام تعليماتهما بضرورة إزالة السلبيّات ومعالجتها وبذل أقصى الجهود لحلّ المُشكلات التي تُعاني منها المدارس وتقديم الدعم والمساندة الكاملة لاستقرار العملية التعليمية بمختلف المدارس.