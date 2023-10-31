طالب بجامعة الإسكندرية يحصل على الميدالية البرونزية فى بطولة العالم للمصارعة

حصل الطالب عماد أشرف محمد عبداللطيف بكلية التربية الرياضية بنين جامعة الإسكندرية على الميدالية البرونزية فى بطولة العالم للمصارعة والمقامة فى ألبانيا، وتقدم الدكتور محمد بلال عميد لكلية بتهنئته لفوزه فى البطولة العالمية.

وكانت قد فازت الطالبة نورسين محمد بطلة منتخب مصر وطالبة بجامعة الإسكندرية بالميدالية البرونزية بهزيمة بطلة تونس 6 /2 فى منافسات كوميتيه -61 ك فردى سيدات فى بطولة العالم بودابست20.

يذكر أن حصدت جامعة الإسكندرية ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية فى بطولة الجامعات المصرية الشهيد الرفاعى الـ50 للمصارعة حيث فازت بـ3 ميدالية ذهبية، 2 ميدالية فضية 2 ميدالية برونزية.

فى سياق آخر حقق طلاب جامعة الإسكندرية مراكز متقدمة فى منافسات بطولة الجامعات والمعاهد العليا المصرية للكاراتيه والتى عقدت فى رحاب جامعة القاهرة، بمشاركة 324 طالب وطالبة من 34 جامعة ومعهد عالى، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وأسفرت النتائج النهائية للبطولة عن فوز 14 طالبا وطالبة من جامعة الإسكندرية بمراكز متقدمة فى المسابقات الفردية والجماعية وذلك على النحو التالى فوز الطالب عمرو محمد عبد العليم بالمركز الثالث فى مسابقة الكاتا فردى (طلبة) فوزالطالبة دنيا يسرى محمد بالمركز الثالث مكرر فى مسابقة الكاتا فردى (طالبات) فوز جامعة الإسكندرية بالمركز الثالث فى مسابقة الكاتا جماعى طلبة فوز جامعة الإسكندرية بالمركز الثانى فى مسابقة الكاتا جماعى طالبات.