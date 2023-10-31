صحة المنيا تواصل تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية السرارية ضمن حياة كريمة

المنيا ــ حسن عبد الغفار

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا تنظيم قافلة طبية علاجية بقرية السرارية بمركز سمالوط والتى بدأت من أمس الإثنين وتستمر الثلاثاء ضمن مبادرة " حياة كريمة " وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا وجميع المواطنين فى أماكنهم تيسيرا عليهم.

وقال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن "، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التى تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتى ضمن الجهود التى تبذلها وزارة الصحة فى توفير الرعاية الصحية للمواطنين فى نطاق المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالمنيا أن إدارة السن المدرسى قامت بتقديم 101 ألف و540 خدمات صحية متنوعة للشباب من خدمات رعاية صحية وخدمات توعية ومشورة لـ 36 ألفا و602 من الشباب من خلال برنامج الشباب والمراهقين وذلك خلال شهر سبتمبر، وتم إجراء فحص طبى شامل لـ 55 ألف طالب بالمراحل التعليمية المختلفة على مستوى مدارس القطاع الريفى وذلك منذ بداية العام الدراسى.