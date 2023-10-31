اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 02:54 م
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"صحة الدقهلية": تفعيل منظومة ميكنة صرف الألبان المدعمة من خلال 18 وحدة.. صور

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 02:42 م
"صحة الدقهلية": تفعيل منظومة ميكنة صرف الألبان المدعمة من خلال 18 وحدة.. صور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية
الدقهلية :محمد الحبشي

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أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه تم تفعيل منظومة ميكنة صرف ألبان الأطفال الصناعية المدعمة من خلال الوحدات المميزة، لافتا إلى أن الدقهلية هى أول محافظة تطبق المنظومة.
 
وكشفت الدكتورة عبير عبد الغنى، وكيل المديرية للطب الوقائى، أنه جرى تفعيل المنظومة فى 18 وحدة هى (البرامون - منية سمنود - أوليله - ميت غريطة- صدقة- دموه - الصلاحات -برمبال القديمة - العزيزة - عزب موسى - كفر الجديد - العصافرة - الحصص - الشوامى - كتامة - بهوت - السلسول- محلة دمنة ).
 
وأوضحت الدكتورة لمياء سلامة، مدير عام الطب الوقائى، أنه يتم تقييم الحالات المستحقة، من خلال 18 لجنة على مستوى الإدارة تحت إشراف الدكتورة إيمان سلامة مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة حيث يتم إصدار كارت للحالات المستحقة من خلال اللجنة ويتم الصرف الإلكترونى من خلال الوحدات.
 
يأتي ذلك في إطار خطة الدولة، نحو التحول الرقمي وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لأهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) وبناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.
 
أعمال الصحة بالدقهلية
أعمال الصحة بالدقهلية

تفعيل ميكنة صرف الالبان في الدقهلية
تفعيل ميكنة صرف الألبان في الدقهلية

وكيل وزارة الصحة بالدقهلية
وكيل وزارة الصحة بالدقهلية

 







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