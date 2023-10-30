صحة الدقهلية: دعم وحدة الكلى بمستشفى السنبلاوين بـ17 ماكينة غسيل كلوى

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، دعم وحدة الكلي بمستشفى السنبلاوين العام بعدد 17 ماكينة غسيل كلوى.

وقال الدكتور أحمد البيلي مدير إدارة الكلى، إن ذلك يأتي ضمن سلسلة التطوير الشامل لوحدة الكلي بمستشفى السنبلاوين حيث تم مؤخرا افتتاح الوحدة ومحطة معالجة المياه .

ولفت إلى أنه سيتم استغلال الماكينات الجديدة في التوسع في تقديم الخدمة لعدد أكبر من المرضي للقضاء علي قوائم الانتظار.

وأعرب وكيل الوزارة، عن عمق تقديره لإدارة الطب العلاجي، بقيادة دكتورة هبة الشريف مدير الطب العلاجي، والدكتور أحمد البيلي مدير إدارة الكلى، ولجمعية الاورمان الخيرية لتبرعها بوحدات الغسيل، و لمؤسسات المجتمع المدنى لحرصها الدائم على دعم المنظومة الصحية.

وتشهد وحدات الكلي بالدقهلية طفرة علي كافة المستويات فنيا وانشائيا حيث يتبع الان لمديرية الصحة بالدقهلية 30 وحدة غسيل كلوي , وتقدم الخدمة بانتظام لعدد 3000 مريض غسيل كلوى.

وتم افتتاح عدد 8 عيادات كشف مبكر عن أمراض الكلي للحد من انتشار الغسيل الكلوي.