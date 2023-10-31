سيدة صربيا الأولى بمؤتمر المستثمرات العرب: ثلث سكان بلادنا سيدات أعمال

أعربت تمارا فوتيتش السيدة الأولى لجمهورية صربيا عن سعادتها الشخصية بالحضور المتميز فى مؤتمر المستثمرات العرب على أرض شرم الشيخ الرائعة.

جاء ذلك خلال جلسة إفتتاح معرض ومؤتمر اتحاد المستثمرات العرب برئاسة د. هدى يسى فى دورته الـ26 بمدينة شرم الشيخ وبحضور لواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتورة شلبى نائب وزير السياحة، عرض فيلم تسجيلى عن جمهورية صربيا وتطورها اقتصاديا وسياسيا وعلاقتها مع الدول الصديقة ومنها مصر.

وأكدت وجود شراكات بين مصر وصربيا مشيرة إلى تواجد الأفكار وأيضا اختلافات بين كل طرف ولكن فى النهاية الوصول إلى التوحد والآتفاق

وتقدمت بالشكر للدكتورة هدى يسى على دعوتها صربيا للحضور ونجاح مؤتمر شرم الشيخ أسوة بنجاح مؤتمر الاقصر العام الماضى مؤكدة أن المؤتمر له مردود ايجابى فى الاستثمار المشترك بين صربيا ومصر.

وأشارت إلى زيارة اماكن متعددة فى شرم الشيخ ومنها دير سانت كاترين. وأوضحت العلاقات المميزة بين رئيسى البلدين وزيارة الرئيس السيسى لصربيا يوليو الماضى.

وألقت الضوء بالأرقام الضوء حول حجم التعاملات بين سيدات الأعمال فى البلدين والتعاون التجارى وأن ثلث السكان فى صربيا من سيدات الأعمال إلى جانب وجود منظمات وشركات مملوكة للسيدات، وقالت إننا نتفق مع اتحاد المستثمرات العرب فى الاهتمام بالشباب محور التنمية.

وأشارت إلى التركيز على أهداف التنمية المستدامة من أجل العيش بشكل كريم، وقالت أن صربيا على المستوى المحلى ملتزمة بفتح أسواق جديدة للتعامل مع التحديات وإعداد استراتيجية للشباب من أجل التنمية وتقليل البطالة.