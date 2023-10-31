"سوق السمك" مشروع جديد بمساحة 3700 متر على ساحل العريش.. اعرف التفاصيل

العريش ـ محمد حسين

تشهد مدينة العريش تواصل العمل فى مشروع انشاء سوق السمك الجديد علي مساحة 3700 متر مربع تقريبا، ويتكون من دور أرضي يحتوي على محلات قطاعي وجملة وسوبر ماركت وثلاجات مركزية ومصنع لتدوير مخلفات الأسماك.

تشير بيانات مشروع السوق الذى ينفذه جهاز تعمير سيناء ان تكلفة المشروع تبلغ 78.6 مليون جنيه، ويحتوي الدور الأرضي على 10 محلات جملة بمساحة 36 متر مربع للمحل الواحد، و24 محل قطاعي بمسطح يتراوح ما بين 25 إلى 35 متر، فراغات لخدمات الأسماك ومصنع إعادة تدوير مخلفات الأسماك، ومصنع ثلج وثلاجات وسوبر ماركت، والدور الأول يحتوي على 3 كافتيريا بمسطح 200 متر مربع للكافتيريا الواحدة، 9 محلات قطاعي، 5 محلات جملة، 10 مكاتب إدارية للإدارة، مصلي، اما الدور الثاني يحتوي على 10 محلات بمسطح يتراوح بين 150 إلى 250 متر مربع، والدور الثالث يحتوي على 10 مطاعم للأسماك بمساحة 200 الى 250 متر مربع.