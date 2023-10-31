اليوم السابع
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روسيا: تنظيم "خيمبروم" وراء محاولة اغتيال مدون أوكرانى فى إسبانيا

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 07:07 ص
روسيا: تنظيم "خيمبروم" وراء محاولة اغتيال مدون أوكرانى فى إسبانيا رئيس المخابرات الروسية
أحمد علوى

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أكد مصدر في وكالات إنفاذ القانون الروسية، أن أجهزة المخابرات الروسية اكتشفت أن عناصر في تنظيم "خيمبروم" الأوكراني لتهريب المخدرات كانوا وراء محاولة إضرام النيران في منزل المدون الأوكراني أناتولي شاري في إسبانيا، المعروف بانتقاده لعمليات جهاز الأمن الأوكراني الانتقامية بحق المدنيين.

وقال المصدر: "محاولة الاغتيال نفذها عناصر في خيمبروم، ويرأس التنظيم الإجرامي إيجور بوركين، الذي انتقل إلى أوكرانيا في عام 2016".

وحسب المصدر، فإن أنشطة تنظيم "خيمبروم" كانت تخضع لمراقبة أجهزة المخابرات الروسية لفترة طويلة، وتم جمع الكثير من المعلومات حول قيادة هذا التنظيم الإجرامي".

شاري، الذي حصل على حق اللجوء في الاتحاد الأوروبي في عام 2012، يُعتبر من بين أبرز المدونين والصحفيين المعارضين في أوكرانيا.

واشتهر بتحقيقاته الصحفية حول قضايا الفساد في بلاده، بالإضافة إلى ملفات سياسية واجتماعية هامة، مثل احتجاجات "ميدان الاستقلال"، وقد وجه انتقادات حادة لوسائل الإعلام الأوكرانية الكبرى، متهمًا إياها بخداع المواطنين.

 







روسيا

المخابرات الروسية

تنظيم خيمبروم




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