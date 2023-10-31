رئيس هيئة الدواء المصرية يستقبل سفير سيراليون لتعزيز سبل التعاون

كتب وليد عبد السلام

استقبل الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، السفير صادق سيلا، سفير دولة سيراليون بجمهورية مصر العربية، والدكتورة هبة إمام، المدير التنفيذى للتحالف المصرى الأفريقى الطبى، والوفد المرافق لهم.

وتم عقد اجتماعاً مشتركاً بين الجانبين بمقر هيئة الدواء المصرية بالقاهرة؛ لمناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشتركة بين البلدين في الشأن الدوائي، ومنها مناقشة البدء في عقد مشروع مذكرة تفاهم مشتركة بين الجانبين، كأول نتاج لثمار التعاون المنبثقة من إنشاء التحالف المصري الأفريقي الطبي، الذي تم تدشينه في العشرين من سبتمبر الماضي للعام الحالي، تحت رعاية وزارة الخارجية المصرية، ومستشفى وادي النيل، وهيئة الدواء المصرية، والاتحاد العام للجمعيات الأهلية، واللجنة العليا للتخصصات الصحية بوزارة الصحة والسكان.

وناقش رئيس الهيئة مع الجانب السيراليوني قدرات مصر الخاصة بتعزيز كافة سبل التعاون بين الجانبين بالقطاع الدوائي، وذلك في إطار تعزيز التعاون التجاري بين البلدين في المجالات ذات المنفعة المتبادلة فيما يتعلق بمجالات المستحضرات والمستلزمات الطبية، وبما يدعم نفاذية الدواء المصري بالسوق الدوائي بسيراليون؛ وذلك لسد الاحتياجات الدوائية بسيراليون؛ حيث ستعمل مصر على تلبيتها بأسرع وقت.

وأشاد صديق سيلا سفير دولة سيراليون بجمهورية مصر العربية بالدور المحوري الذي تقوم به هيئة الدواء المصرية داخل القارة الأفريقية، ونوه خلال الاجتماع إلى أنه بصدد تنسيق زيارات متبادلة رفيعة المستوي تضم وفودا من كلا الدولتين؛ لتعزيز التعاون وتطبيق آليات توافر الدواء المصري داخل دولة سيراليون، وأعرب عن خالص دعمه ودعم القيادة السياسية بدولة سيراليون لهذا الملف.

واتفق الجانبان على أهمية تواجد الدواء المصري بالقارة الأفريقية؛ وذلك نظراً لقوة صعود صناعة الدواء في مصر، وقوة السوق المصري، والذي أصبح المرجعية الأساسية بالقارة السمراء، وأن زيادة الثقة بالمستحضرات والمستلزمات الطبية المصرية تشجع على عقد المزيد من الشراكات القوية داخل القارة، وتزيد من مبادرات دعم التصدير للأشقاء بالمنطقة.

كما وجه الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، والسفير صديق سيلا خالص تقديرهم لجهود الدكتور حازم خميس المشرف العام على التحالف المصري الأفريقي؛ للجهود المبذولة في هذا الملف لدعم كافة القضايا الصحية بدول القارة الافريقية.

ومن جانبها أشادت الدكتورة هبة إمام، المدير التنفيذي للتحالف المصري الأفريقي للتنمية الصحية، بدور هيئة الدواء المصرية في دعم التواصل مع الأشقاء الأفارقة بشأن تعزيز التعاون في القطاع الدوائي، مشيرة إلي أن التحالف المصري الأفريقي للتنمية الطبية برئاسة الدكتور حازم خميس، مدير عام مستشفى وادي النيل، يستهدف تقديم كل سبل التعاون لتنمية أفريقيا صحيا، مؤكدة أهمية البدء في اتخاذ الخطوات الأولية نحو إبرام مذكرة تفاهم ثنائية بين هيئة الدواء المصرية والهيئة المناظرة لها بدولة سيراليون؛ لتعزيز ونقل الخبرات الدوائية المصرية إلى دولة سيراليون.

جاء ذلك في ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على التعاون مع دولة سيراليون، وذلك في إطار تنسيق التحالف المصري الأفريقي للتنمية الطبية في كافة المجالات ذات الصلة بالمستحضرات والمستلزمات الطبية.