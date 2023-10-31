رئيس الوزراء من سيناء: مصر أجهضت حلم إعادة ترتيب الشرق الأوسط

كتب سمير حسنى

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن التحديات التى تواجه مصر على كافة حدودها هدفها "وقوع" هذا البلد، قائلا: " كنت في لقاء دولى قلت لقيادات في العالم مفيش دولة في العالم حدودها بالكامل حروب ونزاعات زى مصر.. مفيش دولة بتتعرض لهذا التحدي اللى إحنا فيه .. وكلنا عارفين أن ده يستهدف وقوع هذه الدولة .. حلم إعادة ترتيب الشرق الأوسط اللى الدولة المصرية أجهضته".

وأضاف رئيس الوزراء خلال لقائه أهالي ومشايخ وعواقل سيناء: "لن نسمح مرة أخرى بهز استقرار هذه الدولة من أى طرف، فكل إمكانيات الدولة مسخرة للحفاظ على الأمن الداخلي والخارجي من أى حد يهوب من هذه الأرض..الرئيس والحكومة شغالين ليل ونهار شغالين على هذا الموضوع..التنمية هي الأساس لجلب الخير ليكم وكل البلد".