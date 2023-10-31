رئيس الوزراء: مستعدون لبذل ملايين الأرواح من أجل كل ذرة رمل فى سيناء

كتب سمير حسنى

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن محاولات النيل من مصر وتهديدها على مدار التاريخ كانت تأتى من هذا المكان وهى سيناء، معلقا بالقول: "علشان كده أغلي بقعة في مصر على قلوب المصريين هي شمال سيناء".

أضاف رئيس الوزراء خلال لقاءه بشيوخ وعواقل سيناء بمقر الكتيبة 101 بالعريش: "كل واحد فينا ومعتقدش فيه أسرة في مصر مكنش فيها أب ولا أخ ولا قريب مخدمش في قواتنا المسلحة أو الشرطة، وبذل روحه سواء استشهد أو أصيب أو شارك في عمليات..شرف لي إن والدى رجل من رجال قوات المسلحة وكمان والد الدكتور خالد عبدالغفار".

تابع رئيس الوزراء: ابويا كان بيحكيلي حكايته هنا وقالي قد إيه زمايله كانوا بيموتوا ويضحوا بحياتهم علشان الأرض دي..علشان كده كل ذرة رمل هنا مستعدين نبذل ملايين الأرواح بس محدش يقرب منها ..اعتقد دي رسالة واضحة ترد على حاجات كتير".